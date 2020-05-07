ساعة رياضة «عن بُعد» كل يوم إثنين في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت جزيرة العَلَم، الوجهة الترفيهية والرياضية والوطنية في إمارة الشارقة، عن إطلاق «ساعة رياضة» عن بعد في شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع «فيتنس فيرست»، وتستمر الفعالية حتى 18 الجاري، وتقام كل يوم إثنين.

ويؤدي التمارين المدرب محمد أبوبكر من نادي «فيتنس فيرست» الرياضي، في الساعة التاسعة مساءً، وتعرض مباشرة على صفحة جزيرة العلم على الانستغرام @theflagisland.

وقالت مدير عام جزيرة العلم، خلود الجنيبي، في بيان صحافي: «نسعى من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية بين أفراد المجتمع، وتحفيزهم على استثمار أوقاتهم في ممارسة الرياضة، حتى وإن كانوا في منازلهم».

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