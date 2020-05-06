نجم فريق العين يفتح أكاديميته التدريبية أمام الجميع خلال "فترة كورونا"

المصدر: معاذ كمبال- العين

أعلن لاعب فريق العين، الدولي الياباني تسوكاسا شيوتاني عن تحويل أكاديميته الخاصة بتعليم كرة القدم ومقرها في اليابان لتكون متاحة أمام الجميع، بعد أن كانت تختص فقط بالمسجلين في الأكاديمية، على أن تكون كل التدريبات عبر الإنترنت، ومن خلال تطبيق "زووم".

وجاء قرار شيوتاني بسبب الفترة الحالية التي انتشر فيها وباء كورونا المستجد حول العالم، ولمساعدة الناس على الالتزام بالتدريبات.

وأشار شيوتاني في "تغريدة" عبر حسابه الشخصي في "تويتر" اليوم إلى أنه بعد أن كانت التدريبات تقتصر على الطلاب المقيدين في الأكاديمية، قرر أن تكون مفتوحة أمام الجميع، وقال: "هذه فرصة رائعة، فلنتدرب مع الاخرين الغير مقيدين في الأكاديمية، دعونا نتحدث عن كرة القدم، وعن التدريبات، أنا في انتظاركم".

ويقدم شيوتاني لأطفال الأكاديمية بعض التدريبات، التي يمكن أن يقوموا بها داخل المنازل، كما يشاركهم أبرز اللحظات في مسيرته الرياضية، وآخرها الوصول مع "الزعيم" إلى نهائي كأس العالم للأندية، ومع منتخب "الساموراي" إلى نهائي كأس آسيا 2019، كما يرد على الأسئلة التي تطرح عليه من جانب الأطفال.

ويواصل لاعب العين تدريباته المنفردة في مقر اقامته الحالية في مدينة العين، من أجل أن يكون جاهزاً لاستئناف النشاط الرياضي. وذكر في "تغريدة" أخرى أنه يقضي وقته الحالي في قراءة الكتب والدراسة، وممارسة الألعاب الالكترونية، والقيام ببعض التدريبات عبر الانترنت مع اللاعبين في أكاديميته في اليابان.

وأشار شيوتاني إلى أنه يهتم أيضاً في الفترة الحالية بتعليم ابنته أساسيات اللغة اليابانية، وقال: سعيد لأنني أصبحت أيضاً أستطيع تحدث اللغة الإنجليزية، حينما أكون خارج المنزل، ولكن في الوقت الحالي فإنني أحاول أن أعلم ابنتي الحروف الأبجدية اليابانية شيئًا فشيئًا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news