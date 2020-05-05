الوحدة يصعد إلى نهائي تحدي الأندية الأكثر جماهيرية

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

صعد فريق الوحدة إلى المرحلة النهائية في تحدي الأندية الأكثر جماهيرية في دوري الخليج العربي، بعد أن تخطى فريق اتحاد كلباء مفاجأة التحدي في الدور نصف النهائي بصعوبة وبنسبة قريبة، حيث نجح الوحدة في الحصول على نسبة 54.5% مقابل 45.5% لفريق اتحاد كلباء في التصويت الذي شارك فيه 14 ألفاً و131 مصوتاً من جماهير الناديين، ونجح الوحدة في تحويل تأخره في أول ثلاث ساعات من التصويت إلى فوز في النهاية والصعود إلى ختام التحدي

وكانت «الإمارات اليوم» قد أطلقت تحدي الأندية الأكثر جماهيرية في دوري الخليج العربي منذ أسبوعين، طبقاً لترتيب فرق دوري الخليج العربي بعد ختام الجولة 19 من البطولة، ونجح فريق الوحدة في الوصول إلى التصويت النهائي الذي سيبدأ اليوم ويستمر 48 ساعة في انتظار الفائز من الشارقة والوصل اللذين بدأ تصويتهما أمس.

وتم إطلاق تحدي دوري الخليج العربي للأندية الأكثر الجماهيرية دعماً لمبادرة «خلك في البيت»، للحد من انتشار فيروس كورونا، وبالفعل نجحت المبادرة بشكل كبير، بعدما تم إلقاء الضوء على مسيرة الفرق في بطولة دوري الخليج العربي أو تاريخ الأندية، خصوصاً خلال التحدي الذي جمع الوصل مع الوحدة في الدور ربع النهائي، والذي شهد تصويت أكثر من 175 ألف مصوت من محبي الفريقين في الإمارات والخليج.

وتفاعل نادي اتحاد كلباء مع التصويت، حيث قام النادي بنشر التغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكانت فرصة لتفاعل الجمهور مع النادي، حيث قال أحد المغردين: «أقول إن نادي اتحاد كلباء الأكثر جماهيرية، على الرغم من عدم وجوده في دوري المحترفين بشكل دائم، لكن يظل له تاريخ وله قاعدة كبيرة رغم قلة الإنجازات، وخلفه جمهور داعم له في أسوأ الظروف»، وفي الطرف الآخر، أكد جمهور الوحدة استعدادهم للتحدي، مؤكدين أن النادي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات وخارجها. وكان الشارع الرياضي قد تفاعل مع التصويت بشكل كبير، وبدأت الأندية في محاولة إعادة النشاط الرياضي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، فهناك من قام بعمل تصويت على أفضل لاعب، أو أسئلة من اللاعب، وجميعها تخدم الهدف العام والمبادرة التي تحث الجمهور على البقاء في المنزل، والتذكير بالرياضة والمباريات التي خاضها الفريق، سواء في الموسم الحالي أو المواسم السابقة.

وأشاد رياضيون في تصاريح خاصة لـ«الإمارات اليوم» بفكرة التصويت التي «حركت المياه الراكدة» في هذه الأجواء التي تشهد توقف النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكيد على أن التصويت لن يرضي جميع آراء الجماهير.

14131 مشاركاً في التصويت من جمهور الفريقين الوحدة حصل على 54.5% مقابل 45.5% لاتحاد كلباء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news