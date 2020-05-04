"قناع دبي" المضاد لكورونا..4 أندية إنجليزية تسعى للحصول عليه

المصدر: معاذ كمبال- دبي

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الاثنين أن 4 من أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرلج» دخلت في محادثات مع شركة طبية ومقرها في إمارة دبي للتزود بقناع طبي جديد يقلل لمن يرتديه من نسبة إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك قبل أيام من موعد العودة الجماعية للحصص التدريبة.

وأكدت الصحيفة عبر موقعها الالكترونية إنها حصلت على معلومات تفيد بأن ما لا يقل عن 4 أندية وهي كريستال بالاس، وست هام يونايتد، بورنموث وتشيلسي، دخلت حالياً في محادثات مع الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها لتوفير الأقنعة الواقية من فيروس كورونا والتي جرى تصميمها خصيصاً لتتناسب مع الرياضيين.

وذكرت «ديلي ميل» أن القناع Altitude بجانب تصميمه الذي يساعد الرياضيين في تحركاتهم داخل الملاعب الرياضية فإنه أيضاً لديه درجة عالية من التحمل والتكيف مع حرارة الجسم وحركة اللاعب كما يتضمن مصفاة «فلتر» يساعد في الحد من انتشار الوباء.





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