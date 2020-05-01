الشارقة يرحب بعودة النشاط الرياضي.. رغم رغبته في إلغاء الدوري

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

أكد عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، بدر أحمد، أن ناديه يرحب بقرار اتحاد الكرة بعودة النشاط الرياضي، إلا أن ناديه مع إلغاء دوري الخليج العربي، خصوصاً مع ابتعاد اللاعبين عن ممارسة اللعبة لفترة طويلة بسبب جائحة «كورونا».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبون كانوا بعيدين عن اللعب لفترة طويلة، لذلك فإنهم بجاحه إلى فترة لإعادة التأهيل حتى يتمكنوا من العودة إلى اللعب مجدداً».

وأشار إلى أن «أندية الدوري ستواجه مشكلة لانتهاء عقود بعض لاعبيها، خصوصا الأجانب».

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