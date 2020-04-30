لاعبون يرفضون اتهامهم بالتقصير في «أزمة كورونا»

المصدر: أحمد طارق -دبي

اعتبر لاعبون في دوري الخليج العربي بكرة القدم أنهم لم يقصروا في التفاعل المجتمعي خلال الأزمة الحالية التي يعانيها العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مطالبين المنتقدين بألا يصدروا الأحكام من دون دليل.

وجاءت ردود الأفعال من خلال منشورات وتصريحات للاعبين في «مواقع التواصل الاجتماعي» رداً على تصريحات أدلى بها رياضيون نشرتها «الإمارات اليوم» وتضمنت انتقادات لبعض اللاعبين «دون تسميتهم» من «أصحاب الملايين» لم يبادروا إلى إطلاق مبادرات مجتميعة خلال أزمة كورونا، كما لم يبادروا إلى تخفيض رواتبهم في ظل توقف النشاط الكروي منذ مارس الماضي، وبعد مبادرات مماثلة عديدة قام بها لاعبون في الدوريات الأوروبية.

وكان رياضيون وهم: الدولي السابق خالد إسماعيل، والمحلل الدكتور أحمد العوضي وعضو مجلس إدارة نادي الوحدة السابق، الدكتور جمال الحوسني أكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أن «غياب الدور المجتمعي للاعبين في أزمة كورونا أظهر هشاشة مواقفهم»، مشيرين إلى أنهم تواروا عن الأنظار في المبادرة بتخفيض رواتبهم لمساعدة أنديتهم على تخطي الآثار المالية المترتبة عن توقف النشاط الكروي.

لكن لاعب المنتخب ونادي الوحدة، خميس إسماعيل نشر تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»، قائلاً: «أستغرب من البعض في الآونة الأخيرة، كلامهم عن رواتب اللاعبين عند حدوث أي أمر يتعلق بكرة القدم أو بعيد عن كرة القدم، وكأن رواتب اللاعبين السبب في أي مشكلة تحدث في هذا المجتمع».وتابع: «يجب على هذه الفئة أن تعلم أن الرزق من عند الله وحده وكل إنسان يأخذ رزقه من هذه الدنيا حتى يتوفاه الله، كفاكم حقداً وحسداً»، مضيفاً: «يتكلم البعض عن عدم المساهمة في المجتمع، إذ إنه في البداية اللهم لك الحمد والشكر، قادتنا وعزوتنا دائماً غير مقصرين في أي شيء، وثانياً هل يعقل في حال تبرع لاعب أو أسهم في أي شيء في المجتمع أن يتباهى بما يفعله أو يجب أن يكشف عن الأمر الذي فعله».

وقال: «هناك الكثير من اللاعبين غير مقصرين وأسهموا في الكثير من الأعمال بين العبد وربه، واللاعب غير ملزم بأن يكشف عن هذه الأعمال والمساهمات لأنها لإرضاء الله عز وجل». وختم: «إذا استدعى الأمر تقليص الرواتب من أجل الوطن، والله لن يتردد أي لاعب في ذلك، وأتمنى أن تؤخذ الأمور بعقلانية وحكمة للبعض، كفاكم حقداً وحسداً، فالله هو الرزاق وبيده كل شيء».

في المقابل، نشر حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي العين، خالد عيسى تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»، ذكر فيها: «صوموا عن الأذى والشر والغيرة والحسد قبل أن تصوموا عن الطعام».أما مهاجم المنتخب الوطني ونادي الجزيرة، علي مبخوت، فكان الأكثر إثارة للجدل عندما أعاد نشر تغريدة لأحد المغردين يقول فيها الأخير، إنه «لم يكن يعرف من هو خالد إسماعيل (لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر السابق وصاحب أول هدف في تاريخ الإمارات في كأس العالم)، وإنه كان يعتقد أنه إعلامي وليس لاعباً».

وجاء رد خالد إسماعيل بعدها على حسابه الشخصي على «تويتر» بقوله: «التاريخ منقوش لا يتغير».بينما قال خالد إسماعيل في تصريحاته لـ«الإمارات اليوم»: «يؤسفني القول إن أغلبية اللاعبين لا يعرفون كيف يقفون أمام (الميكرفون)، أو الحديث للصحافة، وهذا أمر يتحمل مسؤوليته اللاعبون والأندية على السواء، لو كنت مسؤولاً في نادٍ حالياً لقررت تخفيض 50% من رواتب اللاعبين طالما أنهم لم يبادروا من تلقاء أنفسهم بخطوة مثل هذه».

خميس إسماعيل:

«إذا استدعى الأمر تقليص الرواتب من أجل الوطن، والله لن يتردّد أي لاعب في ذلك، وأتمنّى أن تؤخذ الأمور بعقلانية وحكمة للبعض».

رياضيون طالبوا في حديث سابق لـ«الإمارات اليوم» اللاعبين بأن يبادروا من تلقاء أنفسهم بتخفيض رواتبهم ويسهموا بفعالية في خدمة المجتمع خلال الفترة الراهنة.

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