مائدة رمضانية تجمع ثلاثي العين والشارقة وشباب الأهلي بعد «تخفيف القيود»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

استغل لاعب فريق العين، الدولي الكازاخستاني باويرزهان إسلام خان، قرار تخفيف القيود على الحركة والتنقل، الذي فرضته الظروف المستجدة منذ أسابيع، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وقام بزيارة إلى الشارقة للانضمام لإفطار رمضاني جماعي مع لاعب فريق شباب الأهلي، الأوزبكي عزيز جانييف، ومواطنه لاعب الشارقة، أوتابيك شوكوروف، لينهي بذلك العزلة التي فرضت على الجميع البقاء في المنازل خلال الفترة الماضية.

ونشر اللاعب الكازاخستاني، أمس، صوراً عبر خاصية القصص في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وهو يجلس بجوار الثنائي جانييف وشوكوروف، وعلى الطاولة أمامهم بعض من الوجبات التقليدية في دول آسيا الوسطى، إذ إن جمهورية كازاخستان تجاور أوزبكستان من ناحية الجنوب، وهو ما يجعل بعضاً من الوجبات التقليدية مشتركة بين الدولتين.

ولم يكتفِ الثلاثي بالإفطار الرمضاني فقط، بل قاموا بجولة سيراً على الأقدام في منطقة بحيرة خالد، التي تتميز بالكورنيش والنافورة العالية التي تجذب السياح إليها، والتقطوا بعض الصور التذكارية لتوثيق اليوم الذي قضوه بعد فترة طويلة من الابتعاد، بسبب القيود التي فُرضت على الجميع للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وخلال الأيام الماضية، منذ قرار تعليق النشاط الرياضي، ظل الثنائي جانييف وشوكوروف يتدربان بصورة جماعية على الكورنيش، وفقاً للصور المنشورة في حسابيهما على «إنستغرام»، بينما كان الدولي الكازاخستاني إسلام خان موجوداً في مدينة العين ويواصل هو الآخر تدريباته اليومية بصورة منفردة، ويتصدر شباب الأهلي ترتيب قائمة فرق دوري الخليج العربي برصيد 43 نقطة، والعين ثانياً بـ37، والشارقة خامساً بـ35.

لم يكتفِ الثلاثي بالإفطار الرمضاني فقط بل قاموا بجولة على الأقدام في منطقة بحيرة خالد.

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