تحديد موعد البت في الحكم النهائي لأحداث مباراة كلباء وبني ياس

المصدر: منصور السندي - دبي

حدت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم برئاسة المستشار عادل عبدالله الجنيبي بعد غد موعدا لإعلان الحكم النهائي في الاستئناف، الذي تقدم به نادي اتحاد كلباء ضد قرار لجنة الانضباط في اتحاد الكرة القاضي برفض الشكوى، والتي كان قد تقدم بها للمطالبة بإعادة مباراته أمام بني ياس ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي بداعي احتساب حكم المباراة ركلة جزاء غير صحيحة لمصلحة بني ياس، وقيامه بطرد لاعب من اتحاد كلباء، علما أن المباراة كانت قد انتهت بفوز بني ياس بهدفين مقابل هدف.

وسيعقد الاجتماع المرتقب للجنة بنظام الاتصال المرئي عن بعد بحضور الأعضاء، علما أن اللجنة كانت قد استمعت خلال اجتماعات سابقة للدفوع القانونية المقدمة من اتحاد كلباء في هذا الخصوص.

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