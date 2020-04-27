الوحدة يرفض تقسيط 800 ألف دولار على كروزيرو

المصدر: أحمد طارق - دبي

رفض نادي الوحدة طلباً من نادي كروزيرو البرازيلي بشأن تقسيط 800 ألف دولار، يستحقها «العنابي» نظير إعارة اللاعب البرازيلي دينلسون بيريرا إلى كروزيرو في موسم 2016-2017.

وذكرت صحيفة «فوتبول باهيانو» البرازيلية أن نادي كروزيرو يسعى إلى الوصول إلى حل للمشكلة، إذ يستحق الوحدة الحصول على المبلغ في مايو المقبل، بينما لدى النادي البرازيلي قضايا أخرى عالقة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أبرزها من نادي زوريا الأوكراني، الذي كان قد أعار البرازيلي ويليان إلى كروزيرو.

وكان الوحدة تعاقد مع دينلسون قادماً من ساوباولو البرازيلي مقابل 3.3 ملايين دولار في موسم 2015-2016، قبل أن يوافق على إعارته إلى كروزيرو، بينما استغنى العنابي عن اللاعب البرازيلي بعد فسخ العقد بالتراضي، عقب انتهاء إعارته إلى كروزيرو. وكان الوحدة تعاقد مع دينلسون، بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم، إذ شارك مع العنابي في 23 مباراة وأحرز هدفاً واحداً في مرمى نادي الإمارات، وصنع هدفاً أمام الفجيرة، قبل أن يخرج من قائمة الوحدة في موسم 2016-2017 وينتقل على سبيل الإعارة إلى كروزيرو البرازيلي لمدة موسم واحد.

وعقب انتهاء إعارة دينلسون عاد إلى الوحدة، ولكن المدرب الروماني لورينت ريجيكامب لم يقتنع بإمكاناته، وتم الاستغناء عن خدمات بعد فسخ عقده مع النادي بالتراضي بين الطرفين، إذ انتقل إلى بوتافوغو البرازيلي في أكتوبر 2018 في صفقة انتقال حر، ولكن لاعب آرسنال الإنجليزي السابق، استمر مردوده الضعيف، واستغنى بوتافوغو عن خدماته في أبريل 2019، ليبقى اللاعب البرازيلي من دون فريق لأكثر من عام.

النادي البرازيلي لديه قضايا أخرى عالقة في الاتحاد الدولي أبرزها من نادي زوريا الأوكراني.

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