حتا وكلباء أول الصاعدين في «تحدي الأندية الجماهيرية»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

بات فريقا حتا واتحاد كلباء أول الصاعدين إلى الدور الثاني من تصويت «تحدي الأندية الأكثر جماهيرية في دوري الخليج العربي»، الذي أطلقته «الإمارات اليوم» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وفاز حتا على الفجيرة، في حين تجاوز كلباء منافسه خورفكان خلال التصويت، الذي يقام يومياً على حساب «الإمارات اليوم» في «تويتر». وتأتي مبادرة التصويت في إطار إسهام الصحيفة في حملة «خلك في البيت»، لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس «كورونا»، وتشجيع الجماهير على التواصل الدائم مع فرقهم من خلال التصويت، وكذلك البقاء ضمن الجو الرياضي عموماً، والالتزام بقواعد وإجراءات الحجر المنزلي، في ظل الوقت الراهن بسبب «كورونا»، الذي فرض توقف المسابقات الرياضية منذ منتصف مارس الماضي.

وتشارك في التصويت كل فرق دوري الخليج العربي، وفق ترتيب ومباريات يومية تم إعدادها طبقاً لترتيب الدوري مع ختام الجولة 19، التي يتصدرها شباب الأهلي بـ43 نقطة، وبفارق ست نقاط عن فريق العين الوصيف، وسبع نقاط عن الجزيرة الثالث.

وفي التصويت الأول، فاز حتا بنسبة 56.3%، مقابل 43.7% للفجيرة، وشارك في التصويت 753 من الجماهير. في المقابل فاز كلباء بنسبة 55.9%، من أصل 995 صوتاً، مقابل نسبة 44.1% لخورفكان.

وانطلقت الساعة الثامنة من مساء أمس ثالث المواجهات بين عجمان وبني ياس، وتنتهي في الساعة الثانية ظهر اليوم.