الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية قرارا يدين الحصار الأميركي على كوبا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء، قرارا يدين الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على كوبا منذ 34 عاما، رغم أن حملة واشنطن للتأثير على نتيجة التصويت أدت إلى تصويت عدد من الدول ضد القرار أو الامتناع عن التصويت لأول مرة.

واعتمد قرار اليوم بعد تأييد 130 دولة، ومعارضة 17، وامتناع 25 دولة عن التصويت.

وكان تصويت العام الماضي قد أسفر عن تأييد 165 دولة، ومعارضة 7 دول، وامتناع 12 دولة عن التصويت.

ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت للمرة الأولى منذ 34 عاما دول غربية مثل ألمانيا وإيطاليا ولاتفيا.

ويأتي التصويت في الجمعية العامة في وقت تواجه فيه كوبا أزمات مالية متفاقمة، بينما تكثف الولايات المتحدة حملتها الاقتصادية القاسية المفروضة عليها بالفعل.