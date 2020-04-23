اتحاد الجوجيتسو يعلن عن بطولة «خط الدفاع الأول»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، أمس، اجتماعه «عن بُعد» بتقنية الاتصال المرئي، برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

وقرر الاتحاد إقامة بطولة تحمل اسم «خط الدفاع الأول» تقديراً لدور جنود الوطن العاملين في القطاع الصحي والقطاعات الخدمية الأولى، الذين تصدروا المشهد في حماية المجتمع، وقدموا تضحيات كبيرة، وسيتم تحديد موعدها بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوجيه الدعوات لعدد من ممثلي خط الدفاع الأول داخل الدولة وخارجها لتتويج الفائزين.

وأكد الهاشمي أن قرارات الاتحاد ومبادراته تتضمن عناصر تخص المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، وكل ممارسي الجوجيتسو داخل الدولة وخارجها، باعتبار أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية ومقر الاتحادين الآسيوي والدولي، وتخص كذلك البطولات المحلية والدولية التي تتضمنها أجندة الاتحاد عند استئناف النشاط، والآليات المستحدثة للمعسكرات والتدريبات الجماعية في المرحلة المقبلة، والإجراءات الوقائية الدقيقة للاعبين والمدربين والإداريين، إضافة إلى فتح المجال للمقيمين من أجل التسجيل للتدريب مجاناً في كل مراكز التدريب التابعة للاتحاد بمختلف إمارات الدولة.

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة والأمين العام للاتحاد فهد الشامسي: «تم تطبيق برنامج التدريب عن بُعد للمنتخبات منذ شهر ونصف الشهر، وتقرر تقديم دورات توعية وورش عمل تدريبية عن بُعد في كثير من الجوانب التي تخص الإجراءات الاحترازية والمنشطات، وآخر المستجدات في قانون التحكيم الدولي»، وشدد المجلس على توفير أفضل بيئة لتجهيز المنتخب، لخوض منافسات بطولة آسيا الشاطئية، التي ستقام بمدينة سانيا الصينية في نوفمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الوقائية في المعسكرات، بما فيها توفير الفحوص الدورية والعيادات المتنقلة مع اللاعبين والأجهزة الفنية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الجميع وفقاً لأعلى المعايير».