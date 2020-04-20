الإمارات تنظم سباقاً عن بعد لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت جمعية الإمارات للترايثلون سباقا افتراضيا لأصحاب الهمم بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونادي العين لأصحاب الهمم، ومبادرة تحدي جمال الشعفار.

وقالت الجمعية في بيان، أمس: «شهد السباق أجواء من التحدي في ظل حرص الأبطال المشاركين على تقديم أفضل ما لديهم، حتى وإن كان السباق عن بعد، واستمرت المنافسات وسط إثارة بالغة من الجميع، وزادها حماسا حضور عدة مسؤولين من المؤسسات والأفراد لمتابعة السباق وعلى رأسهم معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع».

وأوضحت: «شارك في السباق الافتراضي كلا من عايض الأحبابي صاحب فضية بطولة آسيا بأوزبكستان، وراشد الظاهري، صاحب برونزية الألعاب الآسيوية في إندونيسيا، وحسين المازم بطل آسيا في الرمح والجلة والقرص، وعبدالله الغافري بطل الإمارات ورابع آسيا وبطل العالم في ألعاب القوى للشباب، وعبد العزيز الكندي بطل الإمارات والألعاب العالمية للشباب، ومحمد المزروعي من نادي العين لأصحاب الهمم، وأحمد نواد بطل العالم للشباب في سويسرا، والمغربي محمد الكوشي بطل المغرب وإفريقيا، والعماني على الساعدي بطل سلطنة عمان، وفيصل الراجحي بطل الكويت ورابع بطولة العالم للكراسي المتحركة، والكويتي أحمد العنيزي بطل خليجي بالأردن وبطل الكويت».

وشارك في السباق الافتراضي كلا من عايض الأحبابي صاحب فضية بطولة آسيا بأوزبكستان، وراشد الظاهري، صاحب برونزية الألعاب الآسيوية في إندونيسيا، وحسين المازم بطل آسيا في الرمح والجلة والقرص، وعبد الله الغافري بطل الإمارات ورابع آسيا وبطل العالم في ألعاب القوى للشباب، وعبد العزيز الكندي بطل الإمارات والألعاب العالمية للشباب، ومحمد المزروعي من نادي العين لأصحاب الهمم، وأحمد نواد بطل العالم للشباب في سويسرا، والمغربي محمد الكوشي بطل المغرب وإفريقيا، والعماني على الساعدي بطل سلطنة عمان، وفيصل الراجحي بطل الكويت ورابع بطولة العالم للكراسي المتحركة، والكويتي أحمد العنيزي بطل خليجي بالأردن وبطل الكويت.

وحضر السباق الافتراضي خالد الفهيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون وأسماء يوسف الجناحي عضو مجلس إدارة الجمعية، وعبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وإسماعيل المرازيق مدير إدارة الأندية بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذيبان المهيري أمين سر اللجنة البارالمبية الإماراتية، وجمال الشعفار رجل الأعمال الإماراتي وراعي المبادرة، وحسن حبيب نائب رئيس قنوات دبي الرياضية.

وقام بتحكيم السباق التونسي رضا السوداني مدرب نادي العين لأصحاب الهمم ومحمد يحيى مدرب نادي أبوظبي لأصحاب الهمم وسومر حسن من نادي خورفكان لأصحاب الهمم، واستمر السباق لمدة نصف ساعة، وتابعت لجنة التحكيم جميع المتسابقين من خلال البث المباشر لكل لاعب مشارك.