جلسة عصف ذهني للاعبي ولاعبات منتخب المبارزة «عن بُعد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظم اتحاد المبارزة، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، أولى جلسات العصف الذهني عن بُعد، بمشاركة الخبيرة في الصحة النفسية استشارية علم النفس من مملكة البحرين، الدكتورة بنة بوزون، وبحضور الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، الدكتورة هدى المطروشي، ومدربي وإداريي ولاعبي ولاعبات منتخب المبارزة، وحكام اللعبة.

افتتحت الجلسة الافتراضية عن بعد بتأكيد الدكتورة هدى المطروشي أن جلسة العصف الذهني هدفها الارتقاء بالصحة النفسية، ودعم لاعبي ولاعبات المنتخب، والاستفادة من فترة توقف النشاط الرياضي في العالم حالياً بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وقدمت الدكتورة بنة جلسة العصف الذهني، التي هي أقرب إلى التدريب الذهني لدى لاعبي منتخب المبارزة، حيث تركزت على قدرات اللاعبين الذهنية والعقلية والفكرية، والتركيز على الثقة بالنفس لدى اللاعبين، من خلال التدريبات وتفجير الطاقات الكامنة داخلهم. وتطرقت الجلسة إلى معلومات مفيدة للاعبين واللاعبات، ومنها قراءة حركات وتصرفات الخصم، قبل المباريات وأثناءها، ومعرفة نقاط القوة والضعف لديه من خلال معرفة لغة الجسد.

واشتملت الجلسة أيضاً إلى محاضرة افتراضية، وتمارين عملية قامت بها اللاعبات: العنود مبروك وأشواق المصعبي ولطيفه الحوسنى، واللاعبان خليفة الزرعوني وحمد الجلاف.