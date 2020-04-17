قيس عمر: لاعب السلة بحاجة إلى 3 ساعات تدريب يومياً في الحجر المنزلي

المصدر: جوني جبور - دبي

شدّد لاعب ارتكاز المنتخب الوطني وفريق شباب الأهلي لكرة السلة، قيس عمر، على أن اللاعب بحاجة إلى ثلاث ساعات من التدريبات اليومية في المنزل على أقل تقدير للحفاظ على لياقته البدنية، بما يضمن ابتعاده عن خطر الإصابات عند عودة المباريات والمنافسات من التوقف بسبب فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وقال قيس عمر في حوار مع «الإمارات اليوم»: «هناك تحديات فنية كبيرة يواجهها لاعب كرة السلة خلال وجوده في منزله خلال الحجر الصحي الذي لا مفر منه للحفاظ على سلامة الصحة العامة، إذ تتركز التدريبات على الجانب البدني، فيما يفتقد اللاعبون في هذه المرحلة القدرة على تنفيذ الجمل التكتيكية المطلوبة منهم والتي ممكن أن تساعد في اختصار الوقت لدى العودة للتدريبات مع الأندية، واستكمال البطولة المتوقع انطلاقها في أغسطس المقبل».

وأوضح أن «الأمر منوط في قدرة اللاعب على الإيفاء بالكم المناسب من التدريبات الفنية مع الكرة، والتي تشترط وجود مساحات مخصصة في المنزل لممارسة اللعب، التي تسمح وفي الحد الأدنى باحتفاظه بنسب تسجيل مرتفعة تساعد في تسريع وتيرة التدريبات مستقبلاً».

وأجاب قيس عن أسئلة عدة عبر الحوار التالي:

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