سلطان المنذري: إصابتي جعلتني أعرف حقيقة بعض الأشخاص

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد حارس مرمى الوصل، سلطان المنذري، أنه يشعر بالحزن بسبب ابتعاده عن مباريات «الإمبراطور» في الموسم الحالي، لافتاً إلى أن فترة الإصابة جعلته يتعرف الى حقيقة العديد من الأشخاص.

وقال المنذري لـ«الإمارات اليوم» إن الفترة الماضية كانت بالنسبة له صعبة جداً، موضحاً: «اكتشفت خلال فترة إصابتي حقيقة ومعدن بعض الأشخاص الذين تغيرت معاملتهم عندما كنت أشارك أساسياً مع الوصل، قبل أن أغيب عن المباريات بداعي الإصابة، وعلمتني هذه الفترة كيف أتعامل مع الأشخاص وغيرت رؤيتي ونظرتي إلى العالم، بينما أكدت لي هذه الفترة الصعبة حقيقة مهمة، وهي أن كرة القدم ليس لها أمان».

وأشار إلى أنه حالياً يخوض فترة التأهيل قبل العودة إلى المباريات، وقال: «بعدما أجريت عمليتين جراحيتين في الركبة والعضلة الأمامية، بعد إصابتي في آخر مباراة شاركت فيها مع الوصل بالموسم الماضي أمام الشارقة، عندما حقق (الإمبراطور) الفوز على بطل الدوري، واجهت صعوبات عدة، خصوصاً أنني كنت وصلت إلى درجة جاهزية عالية بنسبة 90% في شهر فبراير الماضي، ولكن بسبب خطأ طبي والاستعجال في عودتي إلى الملعب، حدث التهاب في موقع الإصابة، لتزداد فترة التأهيل شهرين آخرين».

وأوضح حارس مرمى الوصل أنه يؤدي حالياً تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب اللياقة، وقال: «أسعى إلى الاستفادة من فترة توقف المسابقات في الوقت الحالي، بتأدية التدريبات والبرنامج التأهيلي تحت إشراف مدرب اللياقة في النادي، إذ إنني قمت بتجهيز صالة ألعاب بدنية صغيرة في منزلي، أعتمد عليها بشكل كبير في مرحلة التأهيل، خصوصاً مع بقائي في المنزل فترة طويلة».

وأشار المنذري إلى أن الموسم الحالي بالنسبة إلى الوصل لم يكن على قدر الطموحات، وقال: «لا أجد تفسيراً لنتائج الوصل، خصوصاً ان الفريق بدأ بشكل جيد جداً في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ولكن حدث تراجع غير طبيعي بشكل ملحوظ في 10 مباريات متتالية».

أبتعد عن الأخبار السلبية

رداً على سؤال حول أبرز الهوايات التي اكتسبها خلال الفترة الحالية، قال المنذري: «استفدت بشكل عام من الاهتمام بهوايتي التي أحبها وهي قراءة الكتب والتعرف الى المعلومات العامة، بينما أبتعد بشكل كبير عن الأخبار السلبية، والتي على سبيل المثال مرتبطة بفيروس كورونا، وأبحث دوماً عن الأشياء الإيجابية، كما أنني أشاهد بعض المباريات المسجلة التي شاركت بها، حتى أتعلم من أخطائي، لأن لدي هدفاً محدداً هو أن أعود إلى المباريات وأنا في أفضل مستوى، حتى أنضم مجدداً إلى المنتخب الوطني الذي يعد هدفي الأساسي».