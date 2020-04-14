أبوظبي تجمع أصحاب الألقاب الدولية في الشطرنج عن بُعْد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم بطولة الأساتذة الدولية للشطرنج بطريقة اللعب عن بُعْد، التي تنطلق الساعة 9 من مساء غدٍ، وذلك بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

وقال المجلس، في بيان له، إنه من المتوقع مشاركة أكثر من 600 من نخبة نجوم اللعبة في العالم المصنفين في الاتحاد الدولي، فيما تبلغ قيمة جوائز البطولة 10 آلاف دولار.

وتقتصر المشاركة على اللاعبين أصحاب الألقاب الدولية، والمسجلين عبر موقع (www.chess.com) بأسمائهم الحقيقية بالتنسيق مع إدارة الموقع.

وتقام البطولة وفق النظام السويسري من 12 جولة، ثم يتأهل اللاعبون الأربعة الأوائل للنهائي، الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، حسين الخوري، إننا «نولي اهتماماً كبيراً لدعم تفاعل مجتمع الرياضة بالأنشطة والفعاليات، عبر تقنيات التواصل الحديثة، في ظل مبادرة مجلس أبوظبي الرياضي».