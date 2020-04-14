رياضات ومبادرات إماراتية تحدّت «كورونا».. آخرها «مضمارك في بيتك»

المصدر: جوني جبور - دبي

فرضت الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة منذ الشهر الماضي للحد من تأثيرات انتشار فيروس «كورونا COVID-19»، تعليق النشاط الرياضي في الاتحادات والمجالس الرياضية كافة، وإيقاف البطولات والمنافسات الرسمية، وحتى ممارسة الرياضة في المرافق العامة والخاصة، ما دفع الاتحادات والمجالس الرياضية إلى ابتكار أساليب ومبادرات تشجع على الاستمرارية في مواصلة الرياضة، ومنح ممارسيها فرصاً إضافية لتخطي العقبات التي فرضها الحجر المنزلي، والتشجيع في الوقت ذاته على البقاء في المنزل، بهدف مساعدة الطواقم الطبية والصحية على إكمال ترتيباتها لمواجهة الفيروس التاجي. ونجحت اتحادات ومجالس رياضية على مستوى الدولة في تحدي «كورونا» عبر إطلاق بطولات ومبادرات تتيح للمشاركين بها في المنافسة عن بعد.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز البطولات والمبادرات التي قدمتها الاتحادات والأندية والمجالس الرياضية، وحتى أفراد من رياضيي الدولة، من ضمنها الشطرنج، والكاراتيه، والدراجات، والسنوكر، وغيرها من الرياضات التي دفعت ممارسيها إلى مواصلة أدائهم الرياضي في منازلهم.

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