عبدالمجيد النمر: التدريبات المنزلية للاعبين مثل «البنادول»

المصدر: منصور السندي - الشارقة

وصف مدرب فريق تحت 23 سنة كرة القدم بنادي الشارقة، عبدالمجيد النمر، التدريبات المنزلية للاعبين في أعقاب إيقاف النشاط الرياضي حالياً منذ 15 مارس الماضي، بأنها مثل «البنادول» أو المسكنات فقط للمحافظة على اللياقة البدنية للاعبين، مشيراً إلى أنه ليس هناك بديل للتدريبات الجماعية للاعبين في الملعب، معتبراً أنه في حال طالت فترة إيقاف النشاط الرياضي حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فإن من الصعب إكمال الموسم الرياضي، لافتاً إلى أن لديه مقترحات عدة في هذا الخصوص، الأول هو إلغاء دوري الخليج العربي، وكذلك دوري الدرجة الأولى، ومنح الأندية فرصة للاستعداد المبكر للموسم الجديد في حال طالت فترة إيقاف النشاط، فيما أشار إلى أن المقترح الثاني هو أنه في حال رجعت الأمور إلى وضعها الطبيعي، يتم إعطاء الأندية فترة شهر كامل للإعداد، بعدها يبدأ الدوري من أجل إكمال الجولات السبع المتبقية، والمقترح الثالث هو أن يتم إنهاء الدوري في منتصف أكتوبر المقبل، ويتم منح الأندية راحة لمدة أسبوعين، على أن تلعب المباراة النهائية في كأس رئيس الدولة بين العين والظفرة في نهاية أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن المقترح الرابع يتمثل في أن يبدأ الموسم الجديد في الأول من أغسطس المقبل، ويتم خلاله استكمال الجولات المتبقية في الدوري بشكل مضغوط، على أن يتم إلغاء كأس الخليج العربي، وتُلعب مكانه الجولات المتبقية في الدوري في حال سمح الوضع بذلك.

وقال عبدالمجيد النمر، لـ«الإمارات اليوم»: «التدريبات المنزلية للاعبين تصلح فقط لفترة قصيرة لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فقد اقتضتها الظروف الصحية الراهنة، لكن لو زادت المدة على ذلك، فإن هذه التدريبات ستفقد فاعليتها، ونحن في الجهاز الفني لفريق تحت 23 سنة بنادي الشارقة أطلقنا برنامجاً للاعبين للتدريب عن بعد، بمشاركة كل من مدرب الحراس سمير شاكر، ومدرب اللياقة البدنية سليم مدكر، بحيث يكون برنامج التدريب كل أسبوع مختلفاً عن الآخر، ومن خلال متابعتنا للاعبين عن بعد، فإن معظمهم ملتزمون بتنفيذ البرنامج».

وأضاف النمر: «في حال استمر الوضع الحالي، فإن الأندية بحاجة إلى فترة شهر للإعداد من أجل العودة إلى النشاط مجدداً، كونها بحاجة إلى إعداد لكي تبدأ من نقطة البداية في حال حسمت الأمور ورجع الوضع السابق».

في حال طالت فترة إيقاف النشاط الرياضي بسبب فيروس «كورونا» فإن من الصعب إكمال الموسم.