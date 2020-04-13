اتحاد الجوجيتسو يطلق «التدريب عن بعد» لتعزيز لياقة لاعبي المنتخب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الجوجيتسو إطلاق سلسلة من دورات التدريب عن بعد للاعبي المنتخب الوطني، وذلك بهدف رفع معدل لياقتهم البدنية، وتعزيز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وانطلقت أولى هذه الدورات أول من أمس، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني، البرازيلي رامون ليموس، الذي افتتح الحصة التدريبية عبر الإنترنت بمجموعة من الجوانب النظرية والخطط الفنية، واستعراض الاستراتيجية الخاصة بإعداد اللاعبين للمرحلة المقبلة، في ظل التحديات الصحية الراهنة التي تواجه معظم دول العالم، وتفرض على الأفراد المكوث في منازلهم.

وقال بيان صحافي: «أظهر لاعبو المنتخب الوطني للجوجيتسو، وفي مقدمتهم البطل فيصل الكتبي، وعمر الفضلي، وزايد الكثيري، وغيرهم، تفاعلاً وتجاوباً لافتين مع الحصة التدريبية، كما أبدوا جاهزية كبيرة من خلال تأديتهم للتمارين التطبيقية التي ركزت على الجانب البدني».