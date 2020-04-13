الزعابي: مصير مونديال الجامعات للقوة البدنية سيحسم خلال 30 يوماً

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، فيصل الزعابي، أن قرار تأجيل إقامة بطولة العالم للجامعات بالقوة البدنية، المقررة استضافتها في إمارة الشارقة يوليو المقبل، أو إقامتها في موعدها الرسمي المعلن، يعود لقرار من الاتحاد الدولي للقوة البدنية، الذي يواصل بحث الأمور المتعلقة بإقامة البطولة، وتزامناً مع الوضع السائد بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيدا 19) على مستوى العالم.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «هنالك اتصالات مستمرة مع الاتحاد الدولي للقوة البدنية، الذي يدرس مكتبه التنفيذي إقامة البطولة في موعدها أو تأجيلها إلى وقت آخر، بحسب المستجدات الصحية على مستوى العالم، ومن جهة أخرى في الدول التي تنوي المشاركة في مونديال الشارقة الجامعي».

مبيناًُ أن إدارة اتحاد الإمارات ستنتظر نحو شهر واحد لاتخاذ القرار النهائي، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، وأكد أن اللجنة المنظمة في جامعة الشارقة مستمرة في استعداداتها بشكل منتظم، وكأن البطولة ستقام في موعدها الرسمي، بانتظار ما سيسفر عنه قرار الاتحاد الدولي للقوة البدنية.