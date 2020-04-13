اتحاد الكرة يمدّد تعليق النشاط الرياضي حتى إشعار آخر

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن اتحاد كرة القدم خلال اجتماعه أمس، عبر نظام الاتصال المرئي، أنه تابع مع الجهات المختصة في الدولة آخر المستجدات الصحية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحد من انتشاره.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي: إنه «بعد تقييم الوضع مع الجهات المختصة، تقرر تمديد تعليق النشاط الرياضي اعتباراً من تاريخه حتى إشعار آخر كإجراء احترازي، على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بشكل مستمر».

وأشار اتحاد الكرة إلى أن «القرار يشمل جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين وأنشطة المنتخبات الوطنية، إضافة إلى لجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها».

وكان فريق العمل التنسيقي الذي شكله اتحاد الكرة أخيراً، برئاسة النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين عبدالله الجنيبي، قام بعرض التوصيات والمقترحات التي توصل إليها على مجلس إدارة الاتحاد.

وكان اتحاد كرة القدم قرّر تعليق النشاط الرياضي اعتباراً من 15 مارس الماضي، بسبب التطورات الصحية الراهنة.