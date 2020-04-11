عصام فايز: متمسك بعقدي مع عجمان حتى نهايته

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■عجمان

قال اللاعب المقيم في صفوف فريق عجمان، المغربي عصام فايز، إنه «متمسك بعقده مع البرتقالي حتى نهايته»، وإن «الأولوية للنادي في حال رغب في استمراره مع الفريق. لكنه شدّد على أن حلمه الأكبر على غرار أغلب اللاعبين المغاربة هو الاحتراف في أوروبا». وقال فايز لـ«الإمارات اليوم»: «الوضع الآن صعب وتركيزي خلال الفترة الحالية مع فريق عجمان وسأستمر معه حتى نهاية عقدي، وبعد تلك التجربة سأدرس ما هو أفضل لي وأيضاً لعجمان. أنا أضع الأولوية لهذا النادي، الذي قدّم لي تجربة رائعة، ومنحني فرصة الظهور لكي أكون لاعباً في دوري الخليج العربي».

ويتمنّى فايز أن يعود دوري الخليج العربي لاستئناف نشاطه سريعاً، قائلاً إنه «على ثقة بقدرة عجمان على العودة للنتائج الطيبة في الفترة المقبلة إذا دارت عجلة الموسم الجاري مجدداً».