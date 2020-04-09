عاجل.. أروابارينا يتفق مبدئياً على تدريب الشارقة

المصدر: أحمد طارق-دبي

علمت "الإمارات اليوم" أن المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، اتفق بشكل مبدئي مع نادي الشارقة على قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم المقبل.

وقال المصدر إن أروابارينا اتفق على التفاصيل كافة مع إدارة نادي الشارقة، وأنه بات بنسبة كبيرة مدرباً لحامل لقب دوري الخليج العربي، مؤكداً أن "أروابارينا، الذي تمت إقالته من تدريب شباب الأهلي، الشهر الماضي، سيعود مجدداً إلى دوري الخليج العربي، بعدما بدأ مشواره مع الكرة الإماراتية بتدريب الوصل في موسمَي 2016-2017 و2017-2018، بينما تولى قيادة شباب الأهلي في الموسم الماضي، وحقق لقبَي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة".