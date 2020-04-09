اتحاد الجوجيتسو يطلق مسابقة «عن بُعد» بجوائز مالية قيّمة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق اتحاد الجوجيتسو مسابقة رياضية اجتماعية، عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، بهدف تشجيع الجمهور والعائلات للحفاظ على نشاطهم ولياقتهم البدنية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا.

وقال اتحاد الجوجيتسو في بيان أمس: «ستضم المسابقة ثلاثة تحديات، الأول: يتوجب على العائلة نشر ما لا يقل عن خمسة مقاطع فيديو أسبوعياً باستخدام الوسم (HomeWithUAEJJF#) للتأهل لفرصة الفوز بـ 5000 دولار للفائز بالمركز الأول، و3000 دولار للثاني، و2000 دولار للثالث».

وأضاف: «في التحدي الثاني، يتوجب على العائلة نشر مقطع فيديو حواري بين أفرادها حول ما تعلموه، خلال فترة بقائهم في المنزل، وسيحصل كل من الفائزين الــ10 على 1000 دولار، أما التحدي الثالث فتنشر خلاله العائلة ثلاثة مقاطع أسبوعياً لفرصة الفوز بساعة (أبل) وهاتف (آيفون) كل أسبوع، للفيديو الحاصل على أعلى نسبة تفاعل».