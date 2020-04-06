نادي الشارقة ينفي الاستغناء عن العنبري

المصدر: منصور السندي - دبي

نفى نادي الشارقة ماتردد بشأن الاستغناء عن مدرب الفريق عبد العزيز العنبري، علما أن العنبري حقق إنجازات كبيرة مع نادي الشارقة منذ توليه تدريبه من بينها الفوز بلقب دوري الخليج العربي الموسم الماضي وكذلك الفوز بلقب كاس سوبر الخليج العربي.

وقال النادي على حسابه عبر " توتير" أن النادي ينفي الانباء المتدولة بشإن إنهاء تعاقده مع مدرب الفريق الأول عبد العزيز العنبري من تدريب الفريق.

ويحتل فريق الشارقة حاليا بقيادة العنبري المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري برصيد 35 نقطة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا بشأن إقالة العنبري من تدريب الشارقة.

وكان قد تردد أن العنبري يعد ضمن الأسماء المرشحة لتولي تدريب المنتخب الوطني في اعقاب إقالة اتحاد الكرة للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش من تدريب المنتخب.