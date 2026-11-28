أبوظبي - الإمارات اليوم

من أعماق البحر حيث تشكّلت اللآلئ، ومن طرق التجارة التي حملت العود والعنبر إلى العالم، يستعيد قصر الوطن في أبوظبي فصولاً من تاريخ الإمارات الممتد لآلاف السنين، عبر معرض «إماراتُ الدُّرِ والطيب: إرثٌ متأصلٌ ومستقبلٌ متجدّد»، الذي يفتح أبوابه أمام الزوار، مقدماً قراءة ثقافية في علاقة الإنسان بموارده الطبيعية، وكيف تحولت إلى ملامح راسخة في الهوية الوطنية، وجسور للتواصل مع الحضارات.

ويضم المعرض نحو 45 قطعة نادرة وقيمة، تتجاوز دلالاتها المادية إلى ما تختزنه من حكايات البحر والتجارة والحياة الاجتماعية، في رحلة تستعيد أكثر من 7000 عام من التاريخ، وتربط إرث الأجداد بمسيرة الدولة الحديثة وطموحاتها المستقبلية. وبين اللآلئ الطبيعية والعنبر وخشب العود، تتجلى ملامح مجتمع صنع من البحر مصدر رزقه، ومن التجارة نافذة على العالم، ومن الحرف التقليدية ذاكرة ممتدة عبر الأجيال.

تتصدر مقتنيات المعرض لآلئ طبيعية يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث. من المصدر (Mohammed Al Messabi / UAE Presid/Mohammed Al Messabi / UAE Presid)

وتتصدر مقتنيات المعرض لآلئ طبيعية يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث، وأخرى إلى القرن الأول قبل الميلاد، بينها «جيون»، اللؤلؤة المستديرة التي تتميز بنقائها ولمعانها، ولآلئ «التبابة» التي يصل وزنها إلى نحو خمسة كيلوغرامات، وعمل فني يضم 292 لؤلؤة من رأس الخيمة. كما يعرض عقداً من اللؤلؤ أهداه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم إلى باميلا كودراي بمناسبة زواجها عام 1952، وقلادة تحمل صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وطاسة ذهبية تراثية تعود إلى عام 1988، إلى جانب قطع من العود والعنبر الطبيعي يصل وزن إحداها إلى 28 كيلوغراماً.

ولا تقف الحكاية عند النفائس، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة التي صنعتها، من الغواصين والنوخذة وصناع السفن والتجار، إلى الأسر التي ارتبطت مواسمها برحلات الغوص وعودة البحارة. وتقدم «الروزنامة» البحرية النادرة القادمة من رأس الخيمة، التي تعرض للمرة الأولى، وثيقة حية عن رحلات التجارة وملاحظات البحارة خلال القرنين الـ19 والـ20، بما تتضمنه من إشارات إلى رأس الخيمة وخورفكان.

وتتوزع التجربة على ثلاثة أقسام، يستهلها «طرق التجارة القديمة: اللآلئ والعود والعنبر جسوراً إلى العالم»، ثم «الطبيعة: ثروات وحكايات»، فيما يتتبع القسم الثالث «اللؤلؤ محرك تاريخي لإمارات اليوم» انتقال الدولة من اقتصاد اعتمد على التجارة البحرية والغوص إلى مسيرة تقوم على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة.