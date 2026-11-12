بعد غياب 66 عامًا عن المسابقة .. أردنية تنافس على لقب "ملكة جمال الكون"

بعد غياب استمر 66 عاماً عن المشاركة، وفي خطوة تعيد اسم الأردن إلى واحد من أشهر الأحداث الدولية وقع الاختيار على الشابة ديستني عنبر، لتمثيل المملكة في نسخة عام 2026 من مسابقة ملكة جمال الكون.

وتبلغ ديستني عنبر 30 عاماً، وهي مهندسة بيانات (Data Engineer)، وقد أُسند إليها اللقب بقرار تعيين، من دون تنظيم مسابقة محلية لاختيار ممثلة الأردن، لتكون بذلك حاملة لقب ملكة جمال الأردن لعام 2026 والمشاركة باسم المملكة في المنافسة العالمية حسب مواقع إخبارية أردنية.

وتحمل مشاركة عنبر أهمية خاصة، إذ تعود آخر مشاركة للأردن في مسابقة ملكة جمال الكون إلى عام 1960، قبل أن ينقطع حضورها عن المنافسة لأكثر من ستة عقود، لتسجل عودتها هذا العام عبر ممثلتها الجديدة. وبحسب المعلومات المتداولة، وُلدت ديستني في سان خوان في بورتوريكو ونشأت فيها، وتقيم حالياً في العاصمة الأردنية عمّان، كما سبق لها أن شاركت في مسابقة ملكة جمال تكساس في الولايات المتحدة عامي 2023 و2024، ووصلت إلى مرحلة نصف النهائيات في المرتين.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الخامسة والسبعون من مسابقة ملكة جمال الكون في بورتوريكو في 24 نوفمبر الجاري، حيث ستنافس ديستني عنبر ممثلات الدول المشاركة على اللقب العالمي.