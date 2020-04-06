عاجل.. يوفانوفيتش يرحل عن الأبيض دون خوض أي مباراة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أنهى اتحاد الإمارات لكرة القدم عقد المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب المنتخب الوطني دون أن يخوض المدرب أي مباراة مع المنتخب وجاء القرار بناء على توصية لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة.

وكان يوفانوفيتش قد تولى مهام تدريب المنتخب في أواخر شهر ديسمبر في عقد لمدة ستة أشهر وذلك لقيادة المنتخب الوطني في مبارياته المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي كان من المقرر أن تقام شهري مارس الماضي ويونيو المقبل قبل أن يتم تأجيل المباريات الدولية في العالم أجمع عقب تفشي فيروس كورونا، الذي وقف أمام خوض المدرب أي مباراة مع الأبيض قبل أن يتم توقيع الشكر له.

وكلف مجلس إدارة اتحاد كرة لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بدارسة ملف التعاقد مع جهاز فني جديد لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.