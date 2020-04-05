مجلس دبي الرياضي يطلق «الماراثون المنزلي» 10 الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي ونادي (5:30) للجري وشركة آسيكس للمنتجات الرياضية، عن إطلاق فعالية جديدة مبتكرة هي «الماراثون المنزلي»، التي تأتي في إطار مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة «خلك نشيط.. وخلك سليم»، وضمن الحملة الوطنية «خلك في البيت»، التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على البقاء في المنزل، وتشجّع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البني خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم، وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

وينطلق الماراثون 10 الجاري لمسافة 42.195 كيلومتراً، وسيكون الماراثون عبارة عن سباق زمني بالجري داخل المنزل يستمر 10 ساعات كاملة، حيث يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في الساعة السادسة مساء، ويتاح السباق لكل الأعمار والمستويات البدنية من الرجال والنساء، وللمتسابق حرية اختيار طريقة المشاركة بالجري، سواء في غرفة واحدة أو في جميع غرف المنزل.

ويمكن التسجيل في السباق عبر الموقع الرسمي لنادي الخامسة والنصف للجري عبر الرابط (www.530run.ae)، ويستمر التسجيل للمشاركة حتى الساعة السادسة مساء اليوم، وتتاح المشاركة بشكل فردي للجميع من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الدولة أو خارجها، بشرط مراعاة بداية السباق حسب التوقيت الزمني لدولة الإمارات.

ويتوجب على الراغبين في المشاركة استخدام حذاء رياضي، وهاتف ذكي أو ساعة ذكية، واستخدام برنامج سترافا الرياضي على الهاتف أو الساعة لتتبع مسافة الجري، على أن يكون الحساب مسجلاً في البرنامج باسم صاحب الاشتراك، ثم يشترك من خلال البرنامج في مجموعة «ماراثون المنزل».

ويعد الجري داخل المنزل أهم شرط من شروط المشاركة، كما يجب على المشاركين الجري على الأرض وليس على أي جهاز، وسيتم مراقبة المشاركة عبر برنامج سترافا، حيث سيتم استبعاد أي مشاركة تتم خارج المنزل أو على أجهزة الجري أو أي معدات أخرى.

ويحصل الفائزون الثلاثة من الرجال والنساء الذين استطاعوا إنهاء السباق في أسرع زمن على جوائز عينية من شركة آسيكس، بالإضافة إلى حصولهم على تذكرة للمشاركة في ماراثون موسكو، ويحصل العشرة الأوائل على اشتراك مجاني في نادي فيرتكس فيتنس للياقة البدنية، كما يحصل جميع المشاركين الذين أنهوا السباق على قميص آسيكس وميدالية المشاركة، بالإضافة إلى شهادة مشاركة من النادي.

وقال مؤسس نادي الخامسة والنصف للجري فؤاد ناصر في تصريح صحافي: «جعلتنا هذه الظروف نفكر خارج الصندوق لابتكار شيء جديد يمكن أن يفيد المجتمع ويحث أفراده كافة على البقاء في المنزل، والحفاظ على صحتهم ولياقتهم من خلال ممارسة الرياضة، لذلك قمنا بإعداد خطة لمساعدة العدائين على الاستعداد للماراثون من خلال تقديم حصص تدريبية في الجري تبث على الهواء مباشرة مع المدرب كريس بون سفير شركة آسيكس، كما تقدم المعلمة زينب فهد دروساً في اليوغا». وأضاف ناصر: «نشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه الكبير لهذا الحدث المهم والمبتكر، كما نشكر جميع شركائنا في تنظيم الحدث منهم آسيكس وفيرتكس، لمساهمتهم الكبيرة من خلال تقديم الدعم بالحصص التدريبية والجوائز».

من شروط الماراثون الجري على الأرض في المنزل، وليس على أي جهاز، وستتم مراقبة المشاركة من خلال برنامج «سترافا».