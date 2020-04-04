أسطورة روما توتي يؤكد حقيقة عرض اللعب في الإمارات

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أطلق القائد التاريخي لفريق روما الإيطالي، فرانشيسكو توتي، تصريحات صحافية مثيرة، أكد خلالها أنه يبكي عندما يشاهد صور آخر مباراة له مع «الذئاب»، جمعته بفريق جنوى، يوم 28 مايو 2017، موضحاً أن قرار اعتزاله لكرة القدم كان صائباً، رغم حصوله على عدد من العروض للاستمرار في الملاعب، وأن ارتداء قميص نادٍ آخر كان سيمحي القيم التي يؤمن بها.

وكشف، في تصريحات صحافية لقناة فوكس الأميركية، أنه تلقى عرضاً رسمياً من دوري الخليج العربي للعب فيه، بجانب عرض آخر من الدوري الأميركي، ومن سمبدوريا الإيطالي، وقبلها في وقت سابق من ريال مدريد الإسباني. ولم يكشف الأسطورة الإيطالية، في تصريحاته، هوية النادي الإماراتي الذي كان يفاوضه.

وقال: «حاولت أندية من الإمارات، ومن أميركا، التعاقد معي، كما أن رئيس نادي سمبدوريا، ماسيمو فيريرو، كان على استعداد لتقديم كل شيء حتى يتعاقد معي». وأضاف: «حصلت على فرصة إنهاء مسيرتي في إيطاليا وخارجها، لكن كانت لديَّ شكوك حول ما إذا كنت أستطيع فعلاً مواصلة اللعب لعام أو عامين، وفي النهاية لن يغير ذلك شيئاً». ولعب توتي مع روما 786 مباراة، في 25 عاماً، وفاز معه بلقب الدوري الإيطالي عام 2001، ولم يرتدِ أي قميص خلاف نادي روما.