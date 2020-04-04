أروابارينا: لم أحسم وجهتي.. وتدريب فياريال وبوكا جونيورز يغريني

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أنه لم يحسم وجهته المقبلة بعد إقالته من تدريب شباب الأهلي الشهر الماضي، مشيراً إلى أن تدريب أي من ناديي فياريال الإسباني أو بوكا جونيورز الأرجنتيني يعد من الوجهات المحببة بالنسبة له.

وقال أروابارينا لصحيفة «تي إن تي» الأرجنتينية، إن عودته لتدريب فريقه السابق بوكا جونيورز تظل مفتوحة في أي وقت، مؤكداً أنه يعتبر النادي الأرجنتيني بيته الثاني الذي نشأ به وينتمي إليه.

وأضاف: «لا أستطيع القول متى سأعود لتدريب بوكا مرة أخرى، وأرى أن الوقت هو الذي سيخبرنا بحقيقة عودتي للفريق من عدمه، بينما من جانبي أرى أن بوكا أعطاني كل شيء، إذ أرى أن ولادتي في عالم كرة القدم كانت عن طريقه، لاعباً أو مدرباً، لكن بشكل عام لا أحب الحديث عن المستقبل».

وتابع: «بعدما رحلت عن تدريب الفريق في 2015 وبدأت تجارب أخرى خارج الأرجنتين، اعتبرت نفسي مشجعاً للنادي، وكان هناك أشخاص ودودون في النادي يتواصلون معي إضافة إلى عدد من اللاعبين».

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن أيامه الأخيرة التي قضاها في دبي قبل العودة إلى الأرجنتين، وقال: «تصادف خلال هذه الأيام بدء أزمة جائحة فيروس كورونا، ولكن التعامل من الحكومة كان جيداً جداً، إذ تم إغلاق المدارس والشواطئ ومراكز التسوق، وكان إلزامياً علينا البقاء في منازلنا والخروج فقط عند الضرورة».

أما بالنسبة إلى ترشيحه لتدريب فريقه السابق فياريال الإسباني، فقال: «الفريق لا يمر بأفضل حالاته في الوقت الحالي، لذلك يتم طرح العديد من الأسماء لتولي تدريب الفريق، وأعتقد أن الفريق يحتاج للفوز بلقب، إذ إن آخر لقب حققه فياريال عندما كنت لاعباً في الفريق عندما فزنا بكأس الإنترتوتو في 2003-2004، كما كنا قريبين من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، بينما تراجعت نتائج الفريق في السنوات الماضية، والمشجعون يعلمون أن كل شيء سيتغير عندما يفوز بلقب».

وتابع: «لا أعرف ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، ولكن فياريال من الفرق المحببة بالنسبة لي وتدريب الفريق بالتأكيد يغريني، وأنا أنتمي لهذا المكان وأتمنى أن أعود إليه، لكن لا يوجد أي حديث بهذا الشأن حالياً». في المقابل أبدى أروابارينا إعجابه بالمدرب الألماني يورغن كلوب وما يقدمه مع ليفربول الإنجليزي، وقال: «كلوب هو أفضل المدربين في العالم بالنسبة لي، مثل الإسباني بيب غوارديولا، إذ إن المدرب الألماني حتى إذا لم يحقق نتائج، فإنه مدرب أثبت أن لديه فكراً مختلفاً قد تتفق معه أو تختلف، ولكن دوماً فكرته تكون بارزة وواضحة».

وختم: «ليفربول يعد من أفضل الأندية في العالم حالياً بما يقدمه من مستويات رائعة، ورغم أن نوعية اللاعبين مختلفة عن الموجودة في ريال مدريد وبرشلونة، فإن الفريق يقدم كرة قدم جميلة ومختلفة مع كلوب».

- بوكا جونيورز بيتي الثاني نشأت به وأنتمي إليه.

- ليفربول يقدم كرة قدم جميلة ومختلفة مع كلوب.