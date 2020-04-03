أسطورة الغولف يدعم ناشئي الإمارات بـ «جلسات تعليمية افتراضية»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

استضاف أسطورة الغولف السفير العالمي لشركة موانئ دبي العالمية، أيان بولتر، دورة موانئ دبي العالمية الرقمية الأولى من نوعها، حيث شارك نصائحه المهمة لتحقيق النجاح في اللعبة، مع المواهب الإماراتية الناشئة، من خلال صفحته على «إنستغرام»، وستكون متاحة أمام الجمهور من خلال شركة دبي للموانئ العالمية و«قنوات بولتر». ويسعى بولتر إلى الوصول للاعبين في هذه الفترة التي لا يستطيعون التدرب خلالها بالشكل الاعتيادي، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد «كورونا» واضطرارهم إلى البقاء في المنازل. وقال بولتر في تصريح صحافي: «يمكننا تقديم الدعم من أجل المساعدة على تنمية الأجيال المقبلة من اللاعبين». وانضم ابنه جوش إليه في البث المباشر على «إنستغرام» وشاركه نصائح بسيطة وسهلة تتعلق بحركات رياضة الغولف. وتدعم الجلسات التدريبية لشركة موانئ دبي العالمية الشراكة مع اتحاد الإمارات للغولف، فيما تتابع موانئ دبي العالمية الاستثمار في تنمية القاعدة الشعبية للمواهب بالإضافة إلى النخبة.