مجلس شباب «موانئ دبي العالمية» يناقش دور الخبرات والأفكار في تحسين العمليات

أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أن الشباب الإماراتيين يضطلعون بمسؤولياتٍ أكبر في مختلف أقسام المجموعة، حيث يُوظّفون خبراتهم الفنية والتقنيات الحديثة وأفكارهم الإبداعية لتحسين العمليات والمساهمة في صياغة قرارات الأعمال.

وأبرز أعضاء «مجلس شباب موانئ دبي العالمية»، خلال حلقتين نقاشيتين على منصة الـ «بودكاست» ضمن فعاليات «قمة الإعلام العربي 2026» التي اختُتمت في 17 سبتمبر، المساهمة المتنامية للمواهب الإماراتية، حيث ناقشوا كيفية تجاوز الكفاءات الشابة للأدوار الروتينية اليومية، بهدف تحديد التحديات، ووضع الحلول، وتحقيق تحسينات ملموسة.

وقال مدير أول، العلاقات الحكومية والشؤون العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيس مجلس شباب موانئ دبي العالمية، أحمد المحيربي: «يُسهم الشباب الإماراتي بشكل متزايد في تطور أعمالنا. ومع سعي (موانئ دبي العالمية) لبناء سلاسل توريد أكثر كفاءة وتكاملاً، فإننا نرغب في أن تمتلك الكفاءات الوطنية المهارات والثقة والفرص اللازمة لتحمّل مسؤوليات أكبر وتحويل الأفكار إلى نتائج أعمال ملموسة».

وناقش المجلس المكوّن من 12 عضواً، والذي يمتد دوره للفترة الحالية 2024-2026، كيف تُعيد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والأنظمة الذكية تشكيل الأدوار التشغيلية، وتُتيح فرصاً جديدة للموظفين الشباب في مجالات الهندسة وتحسين العمليات، وغيرها من وظائف.

وأكد أعضاء المجلس أن التكنولوجيا تُوسّع نطاق القدرات المطلوبة في أقسام موانئ دبي العالمية. فإلى جانب الخبرة الفنية، بات الموظفون بحاجة متزايدة إلى تحليل البيانات، وتحديد المشكلات، وتطبيق التكنولوجيا لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر فعالية. كما أكدت المناقشات في منصة الـ «بودكاست» على ضرورة أن يتجاوز التمكين مجرد توليد الأفكار ليشمل تحمل مسؤولية التنفيذ وتحقيق النتائج.

وشدد المشاركون كذلك على أهمية الجمع بين خبرة الزملاء المخضرمين ومعرفتهم بالقطاع، وبين وجهات نظر الموظفين الشباب وإلمامهم بالتقنيات الناشئة.

وقالت مهندسة ميكانيكية في مجموعة موانئ دبي العالمية وعضو مجلس شباب موانئ دبي العالمية، الريم بن علي: «يرغب جيلنا في المساهمة في بناء المستقبل الآن. وفي (موانئ دبي العالمية)، يعني شعارنا: (تغيير مفاهييم الممكن) تحدي أنفسنا لإيجاد طرق عمل أفضل ورفع مستوى ما يمكننا تحقيقه».

من جانبها، قالت كبيرة محللي تحسين العمليات وعضو مجلس شباب موانئ دبي العالمية، فاطمة فؤاد البنا: «طرح الأفكار ليس سوى البداية، إذ تقع على عاتقنا مسؤولية المساعدة في تطبيقها عملياً وإحداث تغيير ملموس في أعمال موانئ دبي العالمية. وبذلك نكتسب فرصة المساهمة في رسم مستقبلها».

وسيواصل «مجلس شباب موانئ دبي العالمية» ربط الموظفين الشباب بالقادة والفرق في مختلف أقسام المجموعة، لتعزيز مساهمتهم في تحسين العمليات واستمرار مسيرة التحوّل في موانئ دبي العالمية.

