موانئ دبي العالمية تنقل مليون حاوية بين الساحل الشرقي وجبل علي

قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، الموانئ والمحطات، موانئ دبي العالمية، دول مجلس التعاون الخليجي، شهاب الجسمي، إن منظومة موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على تدفق البضائع عبر مزيج من الممرات البرية والسكك الحديدية والبوابات البحرية، مشيراً إلى نقل أكثر من مليون حاوية نمطية منذ الأسبوع الأول من مارس، بين موانئ الساحل الشرقي وميناء جبل علي والأسواق المحلية، باستخدام حلول النقل البري والسكك الحديدية.

وفيما يتعلق بميناء جبل علي، أكد الجسمي أنه ظل مفتوحاً وقيد التشغيل منذ بداية الأزمة، واقتصر التوقف على ست ساعات فقط، مشيراً إلى أن الميناء يرتبط بأكثر من 80 خدمة أسبوعية تصل إلى 150 ميناءً حول العالم، وتزيد طاقته الاستيعابية السنوية على 20 مليون حاوية نمطية.

وذكر أن جبل علي ناول 15.6 مليون حاوية نمطية خلال عام 2025، لافتاً إلى استمرار النمو السنوي لبضائع المنشأ والوجهة في الميناء منذ عام 2020.

وأضاف أن فرق العمل واصلت خلال الأشهر التسعة الماضية صيانة المعدات والمحافظة على الجاهزية التشغيلية، استعداداً لعودة الخدمات البحرية بكامل زخمها، موضحاً أن اجتماعات عُقدت مع تسعة خطوط ملاحية في آسيا أظهرت اهتماماً بالعودة إلى جبل علي.