موانئ دبي العالمية تعزز تدفق البضائع عبر خدمات بحرية من الهند وباكستان ومسارات برية

تعتمد موانئ دبي العالمية على مزيج من خدمات الربط البحري والنقل البري والسكك الحديدية لتعزيز تدفق البضائع إلى دولة الإمارات وربط المتعاملين بالأسواق، مع توفير خيارات متعددة لنقل الحاويات بين الموانئ والمراكز اللوجستية.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، الموانئ والمحطات، موانئ دبي العالمية، دول مجلس التعاون الخليجي، شهاب الجسمي، خلال لقاء مع وسائل الإعلام المحلية، إن خدمات الربط البحري القادمة من الهند وباكستان تواصل دعم وصول البضائع، بالتوازي مع حلول النقل البري والسكك الحديدية التي تعزز حركة الحاويات وتوفر مسارات إضافية للمتعاملين.

وأوضح أن الشركة طورت شبكة من الممرات البرية لنقل البضائع من موانئ الساحل الشرقي إلى ميناء جبل علي والأسواق الإماراتية، حيث تجاوز عدد الشاحنات التي تديرها وتشغلها الشركة 3 آلاف شاحنة، فيما تبلغ حركة الحاويات عبر الممرات البرية نحو 3500 حاوية نمطية يومياً.

وأشار إلى أن الشركة نقلت أكثر من مليون حاوية نمطية منذ الأسبوع الأول من مارس بين موانئ الساحل الشرقي وجبل علي والأسواق المحلية، عبر الطرق والسكك الحديدية.

كما أسهم افتتاح محطة جبل علي للسكك الحديدية في تعزيز خيارات النقل، ضمن توجه يستهدف تكامل وسائل النقل المختلفة وتسريع الربط بين الموانئ والأسواق.