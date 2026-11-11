موانئ دبي العالمية: بنينا منظومة النقل البري من الصفر وتضم أكثر من 3 آلاف شاحنة

بدأت موانئ دبي العالمية بناء منظومة للنقل البري من الصفر، لتصل اليوم إلى أكثر من 3 آلاف شاحنة تديرها وتشغلها الشركة، في شبكة تنقل نحو 3500 حاوية نمطية يومياً عبر الممرات البرية، وتدعم حركة البضائع بين موانئ الساحل الشرقي وميناء جبل علي والأسواق الإماراتية.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، الموانئ والمحطات، موانئ دبي العالمية، دول مجلس التعاون الخليجي، شهاب الجسمي، خلال لقاء مع وسائل الإعلام المحلية، إن المنظومة تضم 700 شاحنة مملوكة للشركة، ضمن إجمالي الأسطول الذي تديره وتشغله، مشيراً إلى أنها أسهمت في نقل أكثر من مليون حاوية نمطية منذ الأسبوع الأول من مارس عبر الطرق والسكك الحديدية.

وأوضح أن الشركة طورت مسارات لنقل البضائع التي تصل إلى موانئ خارج مضيق هرمز، عبر ممرات خاضعة للرقابة الجمركية إلى ميناء جبل علي، إلى جانب الاستفادة من مسارات عبر صحار والدقم في سلطنة عُمان، والربط عبر جدة.

وأشار إلى أن افتتاح محطة جبل علي للسكك الحديدية، إلى جانب ساحة الحاويات الفارغة في العوير، التي تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع، عزز قدرات المنظومة اللوجستية وخفف الضغط التشغيلي عن الميناء.

وأكد أن التجربة أظهرت أهمية تسريع الربط بالسكك الحديدية عبر الحدود، وتحويل ترتيبات الطوارئ إلى خطط جاهزة يمكن تفعيلها عند الحاجة.