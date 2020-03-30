لاعب النصر بافيز: تفاجأت بقوة دوري الخليج العربي

المصدر: معاذ كمبال - دبي

دافع لاعب وسط فريق النصر، التشيلي ستيفان بافيز، عن دوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال: «إنها منافسة قوية، بعكس ما يعتقد الشارع الرياضي في تشيلي، وإنه شخصياً تفاجأ بالمستوى القوي للمسابقة بعد انتقاله لصفوف (العميد)»، مؤكداً أن مستوى الأندية مرتفع، وأن هنالك لاعبين جيدين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لايزال متابعاً لجميع مباريات فريقه السابق كولو كولو، على الرغم من فارق التوقيت.

وقال بافيز في تصريحات لصحيفة «دالي ألبو» التشيلية، أمس، إن «دوري الخليج العربي شديد التنافسية، بعكس ما يعتقد الناس عنها في تشيلي»، وأضاف: «هنالك دوماً حديث في بلادي عن أن الدوري الإماراتي أقل تنافسية، بالنسبة لي أريد منهم أن يشاهدوا مباراة واحدة حتى يتأكدوا أن انطباعهم الموجود في أذهانهم غير صحيح».

وأوضح اللاعب، الذي توّج مع «العميد» بلقب كأس الخليج العربي، أنه كان أيضاً لديه الانطباع نفسه، وقال: «كنت اعتقد أنه لا توجد منافسة بين الأندية، ولا يوجد لاعبون جيدون، ولكن هذا غير صحيح، لأنني بعد أن وصلت إلى هنا وجدت لاعبين جيدين من المواطنين، كما أن اللاعبين الأجانب يصنعون الفارق أيضاً».

وأشار لاعب «العميد» إلى أنه وكل زملائه اللاعبين في الفريق يقومون بأداء التدريبات الجماعية عبر الواقع الافتراضي، وقال: «الدوري معلق منذ منتصف الشهر الجاري، لقد مرت أيام من دون تدريبات قبل أن نتبع طريقة جديدة لأداء الحصص التدريبة داخل المنزل، الجهاز الفني يرسل لنا مقاطع فيديو كل يوم عبر تطبيق (واتس أب)، كما يطالبنا بالاهتمام أيضاً بنوعية الطعام».

وأثنى لاعب «العميد» على الإجراءات الصحية التي اتبعتها الدولة في مواجهة وباء «كورونا»، وقال: «كل شيء مغلق عملياً هنا في الإمارات، بداية من المدارس ومراكز التسوّق، حالياً فقط الصيدليات ومراكز التسوّق الغذائية وبعض الوظائف فقط يسمح لها بالعمل».