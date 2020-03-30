شوكوروف يقدّم مساعدات للفقراء في أوزبكستان

المصدر: منصور السندي - الشارقة

نشر لاعب الشارقة المحترف، الأوزبكي شوكوروف، فيديو على حسابيه في «تويتر» و«إنستغرام»، وهو يستعرض مهاراته الفنية في التحكم بالكرة من خلال التدريبات في المنزل، معتبراً أن التحدي الحقيقي أن تقدم المساعدة وأن تشعر بمعاناة الفقراء والمساكين، فيما ظهر شوكوروف في فيديو آخر وهو يعلن تقديمه مساعدات غذائية للأهالي الفقراء ببلدته في أوزبكستان، وشملت المساعدات في الدفعة الأولى 60 أسرة، وذلك للتخفيف من معاناتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأعلن شوكوروف أن المساعدات لأهالي بلدته من الفقراء ستستمر، طالباً منهم البقاء في منازلهم، وستصلهم المساعدات لمواجهة الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم بأسره. وتمنى شوكورف أن تنتشر عادة مساعدة الفقراء والمحتاجين بين جميع الرياضيين، وأن يسهموا في مساعدة المجتمع بما أنعم الله عليهم من خير.

وأشار شوكوروف إلى أنه سعيد جداً بما شاهده من فرحة على وجوه الفقراء وهم يتلقون هذه المساعدات من ابن بلدتهم، وهذه هي قمة السعادة بالنسبة له.

وشوكوروف من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الشرقاوي.