محمد بن راشد في رسالة إلى زايد: لقد كبرت الإمارات يا أبي.. وبقيت تشبهك

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رسالة إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، ضمن كتابه "الرسائل" الجزء الثاني من علمتني الحياة، الذي يضم 26 رسالة يوجهها سموه إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة ستة عقود من العمل العام، لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة.

وجاء في رسالة سموه:

"رسالة إلى زايد..

رسالة إلى معلمي وقائدي وملهمي عبر أربعة عقود من حياتي..

رسـالة إلى أبي .. وأب الإمــاراتـيـين.. أب القــادة والرؤســاء.. وأب الأيـتـام والفقـراء.. زايـد بن سلطان آل نهيان الذي زاد على حـيـاته حـياة الملايين.. وبقي بحكمته وحنكته معنا من الخالدين.

رسالتي لك يا أبي زايد: لقد كبرت الإمارات.. وبقيت تشبهك."