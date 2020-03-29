لاعب العين جوجاك يتبرع للعاملين في القطاع الصحي ببلاده

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعلن لاعب وسط فريق العين، قائد المنتخب المجري بازلاس جوجاك، مشاركته في حملة جمع التبرعات المالية مع زملائه في المنتخب الوطني المجري لكرة القدم لمصلحة العاملين في الحقل الصحي في بلاده، لمجابهة تفشي وباء كورونا المستجد من خلال جمع 30 مليون فرونت مجري (344 ألف درهم إماراتي)، وذلك من واقع المسؤولية المجتمعية التي تفرض عليهم القيام بدورهم تجاه بلادهم في الظروف الصعبة الحالية.

وأكد جوجاك في رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام» أمس، أن جميع العاملين في المجال الصحي ظلوا على مدار أسابيع يعملون بتجرد وتفانٍ تام وإخلاص ومسؤولية، خلال تقديمهم الرعاية الصحية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، وهو دور رائع يجعل جميع فئات الشعب تقوم برد التحية لهم.

وقال في رسالته إن «قررت مع زملائي في المنتخب المجري بأن نكون على قدر المسؤولية، وأن نجمع تبرعات مالية».