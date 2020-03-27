رسمياً.. برشلونة يتحدى "الزعيم العيناوي" والنصر السعودي

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم عن توجيه الدعوة لفريق العين للمشاركة في التحدي الذي انتشر في الأيام الماضية بعد تعليق النشاط الرياضي في معظم ارجاء العالم في خطوة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وطلب الحساب الرسمي لنادي برشلونة باللغة العربية من نادي العين تسمية اساطيره الذين لعبوا بقميصه "البنفسجي" كما شمل التحدي كذلك أندية النصر السعودي وانتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الاسباني.

وذكر الحساب: "بالنسبة لنا نترك الاختيار لجماهيرنا للاختيار من قائمة أساطيرنا الطويلة، بدءاً من كوبالا وكرويف، مروراً بغوارديولا وريفالدو وبويول وتشافي وإنييسنا ثم وصولاً إلى أسطورة الأساطير ميسي وننقل التحدي للعين والنصر والانتر وأتلتيكو".

يذكر أن نادي العين لم يتجاوب حتى الآن مع التحدي.