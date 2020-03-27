«الآسيوي»: الظفرة حقق مفاجأة بالوصول لنهائي «أغلى الكؤوس»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

وصف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، أمس، وصول فريق الظفرة لنهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بأنه إحدى أبرز المفاجآت في الدوريات في غرب القارة، التي ستجعل جماهير كرة القدم تنتظر بفارغ الصبر استئناف النشاط بعد انتهاء وباء «كورونا»، من أجل متابعة المباريات الحاسمة.

وقال الاتحاد الآسيوي على موقعه: «في الإمارات شهد دور الـ16 تقدماً متوقعاً لثمانية من فرق الدرجة الأولى، لكن ما تبع ذلك كان مرحلة ربع النهائي المثيرة، وكان حامل اللقب شباب الأهلي هو الضحية الأولى، حيث سقط بهدف دون مقابل أمام بني ياس، وعلى الرغم من وجود أقوى الأسماء في البلاد، مثل عمر عبدالرحمن وعلي مبخوت في صفوفه، لم يتمكن الجزيرة من التغلب على الظفرة، وخسر أمامه 1-2 ليخرج من الدور ربع النهائي أيضاً».

وتابع: «حافظ الظفرة على سجله المثير للإعجاب في استقبال هدف واحد فقط في كل البطولة، للتغلب على بني ياس 1-صفر في الوقت الإضافي، للوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة للعام الثاني على التوالي، وسيكون خصمهم فريق العين، الذي واصل بدوره أسلوبه الشامل وخرج بالفوز 3-2 في لقاء مثير آخر ضد الشارقة».

يذكر أن فوز الظفرة باللقب سيمكنه من التأهل للعب في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.