الآسيوي: الظفرة حقق مفاجأة بالوصول لنهائي أغلى الكؤوس

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

وصف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس وصول فريق الظفرة لنهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم بأنه أحد أبرز المفاجآت في الدوريات في غرب القارة والتي ستجعل جماهير كرة القدم تنتظر بفارغ الصبر استئناف النشاط بعد انتهاء وباء كورونا من أجل متابعة المباريات الحاسمة.

وقال الآسيوي في موقعه: "في الإمارات، شهدت دور الـ16 تقدماً متوقعاً لثمانية من فرق الدرجة الأولى، لكن ما تبع ذلك كان مرحلة ربع النهائي المثيرة، وكان حامل اللقب شباب الأهلي دبي هو الضحية الأولى، حيث سقط في بهدف دون مقابل أمام فريق بني ياس، وعلى الرغم من وجود أقوى الأسماء في البلاد مثل عمر عبد الرحمن وعلي مبخوت في صفوفه، لم يتمكن الجزيرة من التغلب الظفرة، وخسر أمامه 1-2 ليخرج من الدور ربع النهائي أيضاً".

وتابع: "حافظ الظفرة على سجله المثير للإعجاب في استقبال هدف واحد فقط في كل البطولة للتغلب على بني ياس 1-0 في الوقت الإضافي للوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة للعام الثاني على التوالي، وسيكون خصمهم فريق العين الذين واصل بدوره أسلوبه الشامل وخرج بالفوز 3-2 في فيلم مثير آخر ضد الشارقة".

يذكر أن فوز فريق الظفرة باللقب سيمكنه من التأهل للعب في دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.