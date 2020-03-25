مدرب غلطة سراي يلتحق بقائمة مصابي «كورونا»

المصدر: باريس - د.ب.أ

أعلن مدرب غلطة سراي التركي لكرة القدم، فاتح تيريم، أول من أمس، أنه أجرى فحصاً للكشف عن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، جاءت نتيجته إيجابية. وقال تيريم في تغريدة على حسابه في (تويتر): «جاءت نتائج اختبار خضعت له، إيجابية وبالتالي إصابتي بفيروس (كورونا) المستجد».

وأضاف تيريم: «أنا في أيد أمينة في المستشفى. لا تقلقوا، وآمل أن أتواصل أكثر في أقرب وقت ممكن». ويعتبر تيريم ولقبه «الامبراطور» شخصية بارزة في تاريخ النادي الشهير، الذي سبق له أن تولى تدريبه ثلاث مرات سابقاً (1996-2000، 2002-2004 و2011-2013).

واستلم تيريم (66 عاماً) الإدارة الفنية للنادي التركي العريق في ديسمبر 2017.

ونجح تيريم في قيادة غلطة سراي إلى إحراز اللقب المحلي ثماني مرات، وكأس تركيا ثلاث مرات ومثلها الكأس السوبر التركية، وكأس الاتحاد الاوروبي على حساب أرسنال الإنجليزي عام 2000، وهو الفريق التركي الوحيد الفائز بلقب أوروبي. كما قاد منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2008 قبل أن يخرج بصعوبة على يد ألمانيا 2-3.