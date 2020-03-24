«المحترفين» تلتقي الأندية مطلع أبريل المقبل بعد اجتماع «فيفا»

المصدر: سيد مصطفى ■دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن رابطة المحترفين ستجتمع مع الأندية المحترفة عقب الاجتماع الطارئ للفيفا المقرر في أول أبريل المقبل، لمناقشة المقترحات الخاصة باستكمال المسابقات في حال تمت الموافقة من اللجان المختصة باستكمال النشاط الرياضي في الدولة.

وعلق اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين نشاط كرة القدم في الفترة الراهنة لأجل غير مسمى، نتيجة تفشي الفيروس، كما فضلت اللجنة الفنية انتظار القرارات التي ستصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في ما يخص مباريات التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023 المقرر أن تتحدد ملامح استئنافها من عدمه خلال أبريل المقبل في حال تحسن الوضع الصحي حول العالم وفي قارة آسيا على وجه الخصوص، لتكون الصورة أكثر وضوحاً أمام اللجنة الفنية ورابطة المحترفين في ما يخص أي قرارات تصدر في شأن استئناف الدوري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في وقت سابق عن تأجيل اجتماع «الكونغرس» الخاص به والذي كان من المقرر أن يعقد في إثيوبيا يونيو المقبل بسبب مخاطر كورونا، بعدما نصحت الهيئات الدولية وسلطات الصحة العامة بعدم تنظيم الأحداث الدولية.

وكان رئيس رابطة المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي حرص على المشاركة في فعاليات الجزء الأول من اجتماع اللجنة الفنية، رحب خلاله بأعضاء اللجنة بعد اعتماد تشكيلها بشكل رسمي ودعاهم لتسخير خبراتهم الرياضية والفنية لخدمة كرة القدم الإماراتية عبر دورهم الفعال في اللجنة.

وقال بيان صادر عن رابطة المحترفين، أمس، إنه «تم خلال الاجتماع استعراض مختلف الخيارات والسيناريوهات المحتملة في ما يخص مسابقات رابطة المحترفين في ظل الوضع الراهن، وسبل التعامل معها عند صدور أي قرار من الجهات المختصة، خاصة أن الصحة والسلامة في قمة سلم الأولويات في الوقت الحالي».

وأضاف البيان: «أشاد المجتمعون بالجهود التي تقوم بها الدولة في وقاية المجتمع من تحديات فيروس كورونا (كوفيد 19)، والمتابعة المتواصلة لضمان الصحة والسلامة لجميع أفراد المجتمع».

وجرى خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية اعتماد تشكيل اللجنة، برئاسة عضو مجلس إدارة الرابطة، حسن طالب، ووقع الاختيار على عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، طارق علي الشبيبي، ليكون نائباً للرئيس.

واستعانت رابطة المحترفين بعدد من نجوم كرة القدم السابقين ليكونوا أعضاء في اللجنة، وهم: إسماعيل راشد، وسبيت خاطر، وناصر عبدالله الحمادي، وسليمان حسين البلوشي.

وحضر الاجتماع المدير التنفيذي للرابطة، وليد الحوسني، ومدير إدارة المسابقات والعمليات مقرر اللجنة، طه عزت.

وأشار البيان إلى أن «الاجتماع تواصل بمحور إدارة المسابقات وتطويرها، إذ تعرف أعضاء اللجنة الفنية إلى الهيكل التنظيمي لإدارة المسابقات والعمليات وقائمة مسؤولي المباريات المعتمدين في المسابقات المحلية والقارية من مراقبي مباريات ومنسقين إعلاميين ومسؤولي مراقبة الدخول، وتعرفوا كذلك إلى مهام وصلاحيات كل من إدارة المسابقات والعمليات، واللجنة الفنية وفريق عمل المستشارين».

وتابع المجتمعون «محاور التنسيق في التطوير الفني للأندية والمراحل السنية وكيفية الاستفادة منها في المنتخبات الوطنية، والذي توليه رابطة المحترفين الإماراتية أهمية كبيرة، بحسب ما جاء في البيان».

كما اطلع الأعضاء على تقرير عن الورشة الفنية التطويرية التي تنظمها الرابطة سنوياً بهدف تطوير المسابقات والنهوض بقطاع كرة القدم في الدولة من خلال تفعيل الأبحاث والدراسات الفنية، والاستفادة من آراء الخبراء والمختصين في كرة القدم، إذ تحرص رابطة المحترفين الإماراتية على تقييم نتائج المبادرات الفنية التطويرية، وتعمل على تجاوز التحديات والعراقيل.

توزيع حقائب رابطة المحترفين

حسن طالب رئيساً للجنة الفنية.

طارق علي الشبيبي نائباً

للرئيس.

إسماعيل راشد عضواً.

سبيت خاطر عضواً.

ناصر الحمادي عضواً.

سليمان البلوشي عضواً.

- الرابطة استعرضت السيناريوهات المحتملة لمسابقات رابطة المحترفين في ظل الوضع الراهن.