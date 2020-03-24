تأجيل البت في أحداث مباراة كلباء وبني ياس إلى أبريل المقبل

المصدر: منصور السندي ■دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس، بمقر الاتحاد في دبي، تأجيل البت في الشكوى التي تقدمت بها شركة اتحاد كلباء لكرة القدم ضد كل من لجنة الحكام والحكم أحمد عيسى الذي قاد مباراة الفريق الأخيرة أمام بني ياس ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، وذلك بداعي احتساب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة لبني ياس وطرد لاعب من فريق اتحاد كلباء، إلى جلستها المقبلة المقررة في الأول من أبريل المقبل، علماً بأن اتحاد كلباء طالب في شكواه بإعادة المباراة التي انتهت بفوز بني ياس 2-1. وأكد نائب رئيس اللجنة، المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، أن «اللجنة شاهدت شريط الفيديو الخاص بالمباراة، واستمعت كذلك إلى إفادات كل من المستشار القانوني لشركة اتحاد كلباء لكرة القدم، ومدير إدارة الحكام علي الطريفي الذي قام بالرد على الشكوى بجانب الاستماع أيضاً إلى إفادات حكم المباراة أحمد عيسى والحكم الفيديو محمد عبيد خادم». وقال الزيودي إن «الجلسة المقبلة ستكون بنظام التقاضي عن بعد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)». يذكر أن بني ياس يحتل المركز التاسع في ترتيب فرق الدوري برصيد 23 نقطة، فيما يحل اتحاد كلباء في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.