كايو: ألتزم بتعليمات الشارقة بالبقاء في منزلي

المصدر: أحمد طارق ومعاذ كمبال - دبي

أكد لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، أنه ملتزم بتعليمات نادي الشارقة بمنع اللاعبين من الخروج من منازلهم، وذلك حفاظاً على سلامتهم في ظل الاحترازات الطبية الحالية في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لافتاً إلى أنه لا يوجد مجال أمام الجميع سوى الالتزام والبقاء في منازلهم.

وقال كايو لصحيفة أبولا البرتغالية إن: «الجميع حالياً لا حديث لديهم إلا عن الوباء الذي انتشر في جميع أنحاء العالم، إذ إن كرة القدم توقفت تماماً، وحياة الإنسان أصبحت على المحك، وهناك الكثيرون الذين يعانوا من هذا الفيروس ومضاعفاته، وأصبح ينتشر بشكل كبير، لذلك الأفضل لنا جميعاً أن نبقى في المنزل».

وأضاف: «كنا نؤدي التدريبات بشكل طبيعي في الشارقة، قبل أن يقرر النادي إيقاف التدريبات، وطلب من اللاعبين الالتزام بالبقاء في منازلهم، وأنا بالتأكيد ملتزم بذلك الأمر، حفاظاً على سلامتي وسلامة أسرتي، إذ أحرص أنا وزوجتي ماريانا على عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، خصوصاً أننا رزقنا بابننا بيترو في ديسمبر الماضي، وهو يعد محور السعادة في حياتنا، وجعلنا نخاف على مستقبلنا وحياتنا، إذ إننا عندما نشعر بالقلق أو الحزن يكون هو مصدر السعادة بالنسبة لنا».

أما بالنسبة إلى كيفية حفاظه على لياقته البدنية في ظل إيقاف جميع المسابقات المحلية والتدريبات مع نادي الشارقة، قال: «أتحدث مع صديق برازيلي، يدعى فلافيو تادا، وهو مدرب شخصي لي، من أجل الاستفادة من الفترة التي أقضيها في المنزل، وخوض بعض التدريبات التي أحافظ من خلالها على لياقتي البدنية، إذ يقوم بإرسال بعض مقاطع الفيديو التي تتضمن تدريبات أستطيع القيام بها في المنزل، وأقوم بالفعل بهذه التدريبات، وتسجيلها في مقطع فيديو، وإعادة إرسالها إلى المدرب للتأكد من أنني قمت بتنفيذها بالطريقة الصحيحة، أو أقوم بإعادتها بشكل أفضل، حتى أحصل على أفضل نتيجة من خوض هذه التدريبات، بينما في المقابل أمتلك صالة ألعاب رياضية صغيرة في منزلي، أتدرب فيها بشكل يومي من خلال الركض الخفيف، وإجراء تدريبات الإطالة كلما استطعت، حتى أحافظ على لياقتي بالشكل المطلوب».

ونشر كايو صوراً على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وهو يؤدي تدريبات خاصة في منزله للحفاظ على لياقته البدنية.

يذكر أن كايو لوكاس انضم إلى الشارقة على سبيل الإعارة قادماً من بنفيكا البرتغالي في يناير الماضي، إذ شارك مع «الملك» في 10 مباريات، أحرز خلالها ثلاثة أهداف، والمفارقة أنه أحرز هدفين في مرمى فريقه السابق العين، بينما خاض اللاعب البرازيلي مع حامل اللقب ست مباريات في دوري الخليج العربي، بمعدل دقائق بلغ 530 دقيقة، وأحرز هدفين من إجمالي تسديدتين سددهما بشكل صحيح على المرمى، بينما سدد بشكل عام 10 تسديدات على المرمى في الست مباريات، كما صنع هدفين ومرر 15 تمريرة حاسمة لزملائه.

بنفيكا يعرض على كايو المساعدة

أشار اللاعب البرازيلي كايو إلى أن إدارة نادي بنفيكا البرتغالي تواصلت معه للاطمئنان عليه في الأوضاع الحالية، وقال: «المدير العام لفريق الكرة في بنفيكا، تياغو بينتو، تواصل معي بالفعل، وأكد لي أن النادي البرتغالي متاح لي في أي وقت لأعود إليه إذا اقتضت الحاجة، إضافة إلى أن بنفيكا مستعد لمساعدتي بأي شيء ضروري أحتاجه في الفترة الحالية».

نشر كايو صوراً في «إنستغرام» وهو يؤدي تدريبات خاصة في منزله للحفاظ على لياقته.

كايو انضم إلى الشارقة على سبيل الإعارة قادماً من بنفيكا البرتغالي في يناير الماضي.