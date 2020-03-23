الشارقة يبدأ حملة تعقيم لمرافق وملاعب النادي

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعلن نادي الشارقة، على حسابه عبر «توتير»، أن النادي بدأ في تنفيذ خطة تعقيم متكاملة لمرافق النادي، تشمل الملاعب والصالات والمكاتب والحافلات وغرف السكن والعيادات، وتستمر خطة التعقيم لمدة ستة أيام بمقري النادي في سمنان والحزانة في الشارقة، علماً بأن هذه الحملة تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في ظل التطورات الصحية الراهنة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر النادي أن هذه الإجراءات بتوجيه من مجلس الإدارة.

وسبق قيام نادي الشارقة بحملة تعقيم مرافقه المختلفة محاضرة توعوية لمنتسبي النادي بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجب اتباعها في مثل هذه الظروف الصحية الراهنة.