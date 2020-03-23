اعتزال أول هداف لفريق العين في عصر الاحتراف

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد أول هداف لفريق العين في عصر الاحتراف، الأرجنتيني خوسيه ساند، الذي يلعب حالياً مع فريق لانوس الأرجنتيني، أنه قرر الاعتزال بصورة رسمية.

وقال في مقابلة مع راديو «لا ريد» الأرجنتيني إن جسده لا يستطيع التعافي، بسبب تقدمه في العمر، واقترابه من الوصول إلى سن الـ40 في يونيو المقبل، بعد مسيرة عامر بالألقاب الجماعية والفردية، حققها خلال مسيرته في الملاعب، من بينها تتويجه بلقب هداف دوري الخليج العربي في نسخة 2009-2010 مع فريق العين بـ23 هدفاً.

وأوضح ساند: «أعلم أن النهاية تقترب، ولا أعرف إن كنت سأعتزل في يونيو أو ديسمبر المقبل، عقدي ينتهي في يونيو، وحالياً أدرس الوضع لإنهاء مشواري أكثر من الاستمرار في الملاعب».